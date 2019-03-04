شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على ثلاثة نشروا أخباراً كاذبة عبر "مواقع التواصل" بنابلس

الشرطة تقبض على ثلاثة نشروا أخباراً كاذبة عبر "مواقع التواصل" بنابلس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة نابلس، اليوم الاثنين، على ثلاثة أشخاص من سكان مدينة نابلس؛ لقيامهم بنشر أخبار كاذبة، أثارت وأربكت الرأي العام، ونشرت الرعب بين الأطفال.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات: إن الشرطة، تلقت عدة بلاغات يوم أمس الأحد، تستفسر عن حقيقة الاخبار التي تتحدث عن خطف أطفالٍ في المدينة، كما يشاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور قامت الشرطة بنفي هذه الأخبار، بالتزامن مع مباشرتها البحث والتحري عن ناشري الأخبار، وتعهدت بملاحقة مثيري هذه الأخبار والإشاعات إلى أن تم حصر الاشتباه بالصفحة التي نشرت الخبر، وقبضت على ثلاثة أشخاص من مدراء الصفحة.

وأكد إرزيقات بأنه تم توقيف الأشخاص المشتبه بهم، وإحالتهم للنيابة العامة حسب الأصول، والأخيرة تجدد توقيفهم لحين عرضهم على المحكمة المختصة أصولاً.

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