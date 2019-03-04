الشرطة تضبط (23) قطعة أثرية قَيّمة و(500) بذرة مخدرة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم (23) قطعة أثرية قيمة، و(500) بذرة يشتبه أنها من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في الخليل.وذكـر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والآثار والمتعلقة بوجود قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص، ويقوم على نقلها بمركبته الخاصة، على الفور تحركت دورية الشرطة، وقامت بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام لتفتيش المركبة المشبوهة، وضبط ما بداخلها من قطع أثرية.وأضاف البيان، بأنه وحين اقتراب المركبة من حاجز التفتيش، قام ضباط شرطة السياحة والآثار بإيقافها، وإلقاء القبض على صاحبها وبتفتيش المركبة أصولاً تم ضبط (23) قطعة أثرية قيمة، تعود لعصور وأزمنة قديمة، بالإضافة لضبط (500) بذرة يشتبه أنها مخدرة، حيث تم التحرز عليها وفق الأصول.هذا، وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.