أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخدمة المدنية السعودي









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، سليمان بن عبد الله الحمدان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية.وقدم أبو زيد، خلال اللقاء، الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الأغا، عرضاً للإنجازات التي حققها ديوان الموظفين العام في مجال الإدارة العامة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، والخطط التي يعمل عليها، والتي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية.وأشار أبو زيد إلى أن البرامج التدريبية التي تقدمها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كبرنامج التدريب الأفريقي لعدد من كبار موظفي الدول الأفريقية، وبرنامج التدريب العربي، الذي يشارك به عشر دول عربية، يتلقون التدريب من مدربين فلسطينيين في عدة مجالات مهمة في الإدارة العامة، الذي افتتح يوم أمس، إضافة إلى البرنامج الذي سيعقد منتصف العام الجاري لعدد من موظفي الدول في أمريكا اللاتينية.وأوضح أبو زيد، أن فلسطين تستعد لاستضافة اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة مطلع نيسان/ أبريل من العام الجاري، الذي يأتي نتيجة ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين، والمتوقع مشاركة أكثر من 20 وزيراً من عدة دول.واتفق الوزيران على التعاون في مجالات التدريب، وتنمية الموارد البشرية، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات بين البلدين.بدوره، أشاد الوزير السعودي بالتطور الذي تشهده دولة فلسطين في مجال الإدارة العامة، مثنياً على البرامج التدريبية التي تقدمها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.