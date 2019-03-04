"حراك بحري" شمال قطاع غزة غدًا للمطالبة بكسر الحصار

سينطلق مسير بحري على الحدود الشمالية لقطاع غزة، غدًا الثلاثاء للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.



ودعت نقابة الصيادين في غزة، عبر صفحتها على الفيسبوك، الصيادين خاصة بمنطقة شمال غزه لعدم وضع شباكهم في البحر نهار غدًا لحمايتها من أضرار قد تلحق بها نتيجة مرور مراكب المسير البحري من تلك المنطقة.



رام الله - دنيا الوطن