شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يوصي الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار

بنك فلسطين يوصي الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أوصى مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي بتوزيع مبلغ 27,000,000 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة خلال العام الماضي 2018 أي ما يعادل 13.5% من رأس المال المدفوع. كما قرر المجلس تحديد يوم الثامن والعشرين من آذار الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية العادية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله بالتواصل عبر الفيديو كنفرنس مع فندق الروتس بمدينة غزة.

وكانت توصية المجلس بتوزيع الارباح نقداً وأسهم مجانية بما مجموعه 27 مليون دولار أمريكي على النحو التالي؛ أرباح نقدية بما يعادل 23 مليون دولار، وقد بلغت نسبتها 11.5% من رأس المال المدفوع, ، وأسهم مجانية بقيمة 4 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 2% من رأس المال المدفوع، وسيتم توزيعها على المساهمين المسجلين في مركز الايداع والتحويل في بورصة فلسطين حتى تاريخ السابع والعشرين من آذار 2019 الجاري كل بنسبة ما يملكه في رأس المال المدفوع، وبذلك سيرتفع رأس مال البنك من 200 مليون دولار أميركي إلى 204 مليون دولار.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة بنك فلسطين حققت أرباحاً صافية خلال العام الماضي بقيمة 54.1 مليون دولار أميركي، كما أشارت البيانات المالية خلال العام 2018 إلى ارتفاع ايرادات المجموعة لتصل الى 232 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 4.97%، فيما سجلت موجودات المجموعة مبلغ 4.65 مليار دولار أمريكي لتحافظ المجموعة على مكانتها في فلسطين وضمن كبار المؤسسات المالية والبنوك في المنطقة العربية. 

أما المحفظة الائتمانية، فقد سجلت التسهيلات الإئتمانية في مجموعة بنك فلسطين ارتفاعاً  لتبلغ مستوى 2,69 مليار دولار مقارنة مع  2,52مليار دولار سجلت نهاية العام 2017. أما ودائع العملاء، فقد بلغت 3,7 مليار دولار مما يعكس القاعدة الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة بنك فلسطين كثمرة التوسع والانتشار.

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