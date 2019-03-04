سياسي قطري: إن لم تكن منحة 100 دولار بغزة فهي بطريقها للدخول

أكد الدكتور علي الهيل، السياسي القطري، والمطلع على الشأن الفلسطيني، أن منحة الـ 100 دولار القطرية، والمقدمة إلى الأسر الفقيرة بغزة، ستدخل إلى القطاع خلال أيام قليلة.



وقال الهيل لـ "دنيا الوطن": "إن لم تكن منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، فإنها في طريقها للدخول خلال الأيام المقبلة".



وأضاف: "وصول خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، مساء أمس الأحد، إلى قطاع غزة، له دلالات اقتصادية وسياسية".



وتابع بقوله: "قطر كانت وستبقى تدعم الشعب الفلسطيني، وهذا حق علينا مساعدة إخواننا في قطاع غزة، الذين يدافعون عن الوطن العربي ككل، والحيلولة دون قيام (صفقة القرن)".



وأشار الهيل، إلى أن المنحة القطرية، ستصل إلى قطاع غزة، حتى تخفف عنهم بعض الشيء، ولتبين لهم أن هناك إخوة للفلسطينيين في دولة قطر، يشعرون بمعاناتهم، رغم كل العداء العالمي لهم.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي