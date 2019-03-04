شؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر قراراً بإبعاد الوزير الحسيني عن المسجد الأقصى.. والاخير يرفض تسلّمه

الاحتلال يصدر قراراً بإبعاد الوزير الحسيني عن المسجد الأقصى.. والاخير يرفض تسلّمه
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإبعاد وزير شؤون القدس، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، عن المسجد الأقصى المبارك حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم، منزل الحسيني، في مدينة القدس، وسلّمته استدعاء للتحقيق معه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وقال محامي الحسيني، خلدون نجم، "إنه بعد استدعاء الوزير الحسيني للتحقيق معه بشكل غير قانوني، قررت سلطات الاحتلال إبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل"، مؤكدا أنه "تم رفض القرار من قبلنا رسميا، وهو لا يحمل أي وصف قانوني ولن يكون هناك أي التزام به".

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط (23) قطعة أثرية قَيّمة و(500) بذرة مخدرة بالخليل

الشرطة تضبط (23) قطعة أثرية قَيّمة و(500) بذرة مخدرة بالخليل

&#34;حراك بحري&#34; شمال قطاع غزة غدًا للمطالبة بكسر الحصار

"حراك بحري" شمال قطاع غزة غدًا للمطالبة بكسر الحصار

بنك فلسطين يوصي الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار

بنك فلسطين يوصي الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد ثمانية مواطنين واصابة 761 اخرين خلال فبراير

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد ثمانية مواطنين واصابة 761 اخرين خلال فبراير

سياسي قطري: إن لم تكن منحة 100 دولار بغزة فهي بطريقها للدخول

سياسي قطري: إن لم تكن منحة 100 دولار بغزة فهي بطريقها للدخول

الوزير: لا معلومات حول اعادة رواتب بعض أسر الشهداء والجرحى حتى اللحظة

الوزير: لا معلومات حول اعادة رواتب بعض أسر الشهداء والجرحى حتى اللحظة

قوات الاحتلال تستهدف المشاركين بفعاليات الارباك الليلي شرقي البريج بقنابل الغاز

قوات الاحتلال تستهدف المشاركين بفعاليات الارباك الليلي شرقي البريج بقنابل الغاز

برعاية جامعة فلسطين.. وزارة التعلم بغزة تنظم سباق الضاحية لطلبة الثانوية العامة

برعاية جامعة فلسطين.. وزارة التعلم بغزة تنظم سباق الضاحية لطلبة الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط (23) قطعة أثرية قَيّمة و(500) بذرة مخدرة بالخليل

الشرطة تضبط (23) قطعة أثرية قَيّمة و(500) بذرة مخدرة بالخليل

&#34;حراك بحري&#34; شمال قطاع غزة غدًا للمطالبة بكسر الحصار

"حراك بحري" شمال قطاع غزة غدًا للمطالبة بكسر الحصار

بنك فلسطين يوصي الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار

بنك فلسطين يوصي الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد ثمانية مواطنين واصابة 761 اخرين خلال فبراير

العلاقات الدولية بمنظمة التحرير: استشهاد ثمانية مواطنين واصابة 761 اخرين خلال فبراير

برعاية جامعة فلسطين.. وزارة التعلم بغزة تنظم سباق الضاحية لطلبة الثانوية العامة

برعاية جامعة فلسطين.. وزارة التعلم بغزة تنظم سباق الضاحية لطلبة الثانوية العامة

دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

مجدلاني يُثمن تصريحات لافروف بأن (صفقة القرن) تخالف القواعد القانونية الدولية

مجدلاني يُثمن تصريحات لافروف بأن (صفقة القرن) تخالف القواعد القانونية الدولية

مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه

مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه

منوعات

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بسبب &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;.. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

بسبب "فيديوهات خالد يوسف".. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

&#34;الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي&#34;.. هجوم &#34;شرس&#34; على سما المصري بسبب ما ارتدته

"الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي".. هجوم "شرس" على سما المصري بسبب ما ارتدته

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

عربي

الجزيرة: &#34;خاشقجي&#34; وضِع بداخل فرن وتم إحراق جثته في منزل القنصل السعودي

الجزيرة: "خاشقجي" وضِع بداخل فرن وتم إحراق جثته في منزل القنصل السعودي

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ&#34;احتلال&#34; الجزر الثلاث

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية