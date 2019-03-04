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  • الوزير: لا معلومات حول إعادة رواتب بعض أسر الشهداء والجرحى حتى اللحظة

شؤون فلسطينية

الوزير: لا معلومات حول اعادة رواتب بعض أسر الشهداء والجرحى حتى اللحظة

الوزير: لا معلومات حول اعادة رواتب بعض أسر الشهداء والجرحى حتى اللحظة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكدت انتصار الوزير رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، أنه لا يوجد معلومات حتى اللحظة، حول اعادة رواتب بعض أسر الشهداء والجرحى.

وقالت الوزير لـ "دنيا الوطن": "لا معلومات حتى اللحظة حول الاخبار التي تقول بأنه تم اعادة رواتب بعض اسر الشهدءا والجرحى".

وكانت الوزير قد أكدت في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن"، قد أكدت، أن الرواتب لن تصرف كاملة لأسر الشهداء والجرحى هذا الشهر.

وقالت الوزير لـ "دنيا الوطن": "أرسلنا كافة الأسماء إلى وزارة المالية كالعادة، ولكن المالية أبلغتنا أنه لابد من اختصار الأسماء، وأرسلت لنا (سي دي)، بأسماء الذين تم إيقاف رواتبها الشهر الماضي".

وأشارت الوزير إلى أن عدد الأسماء الذين تم إيقاف رواتبها الشهر الماضي 2700 شخص من قطاع غزة، مشيرة إلى أن من بينهم أشخاص من قطاع غزة، ولكنه متواجد في الضفة، تم قطع راتبه.

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