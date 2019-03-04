قوات الاحتلال تستهدف المشاركين بفعاليات الارباك الليلي شرقي البريج بقنابل الغاز

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز المسيلة للدموع، على المتظاهرين المشاركين في فعاليات الارباك الليلي، التي بدأت مساء اليوم الاثنين، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافدت الى مخيمات العودة شرقي مخيم البريج؛ للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.









يتبع.. وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.



رام الله - دنيا الوطن