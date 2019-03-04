برعاية جامعة فلسطين.. وزارة التعلم بغزة تنظم سباق الضاحية لطلبة الثانوية العامة





وقال نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين، أن الجامعة تتميز بأنها تتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي.





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خاص دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، وبرعاية من جامعة فلسطين، اليوم الاثنين، سباق الضاحية لطلبة الثانوية العامة، والذي جاء تحت عنوان (القدس تجمعنا).