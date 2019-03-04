الاحتلال يقرر الإفراج عن والدة الشهيد نعالوة وهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي

في سياق آخر، صادقت محكمة الاحتلال العليا، على قرار هدم منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، ببلدة كوبر غرب رام الله.





ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته عائلة الأسير عاصم البرغوثي ضد قرار هدم منزل الأسير، وقررت محكمة الاحتلال العليا هدم المنزل المكون من طابقين.





ويتهم الاحتلال الأسير عاصم بتنفيذ عمليتي إطلاق نار في "عوفرة" و"جفعات أساف"، وأسفرت العمليتان عن مقتل جنديين من جنود الاحتلال وإصابة عدد آخر من الجنود والمستوطنين.





وخلال محكمة سابقة للأسير عاصم، قال لزوجته: "إن هدّوا بيتك والله سأبني لك قصرًا، فلا تهني ولا تحزني وكوني صابرة، ولن أمكث طويلًا بالأسر إنما هي سنة وبضع شهور".





وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن العدو عن مطاردته لـ عاصم البرغوثي، ليصبح المطلوب رقم (1) في الضفة المحتلة، واستُخدمت جميع وسائل التكنولوجيا الصهيونية للوصول إليه بما في ذلك طائرات الاستطلاع.





واعتقل الأسير عاصم البرغوثي قبل شهر تقريبًا، عقب اقتحام قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله منفذ عمليتي "عوفرا، جفعات أساف" وأسفرتا عن مقتل جنديين بجيش الاحتلال وإصابات.



