الاحتلال يقرر الإفراج عن والدة الشهيد نعالوة وهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قراراً اليوم الإثنين، بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة.
وقالت وكالة الرأي نقلا عن مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة على أن يؤجل القرار ليوم الـ13 من الشهر الجاري بشروط الحبس المنزلي وكفالة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.
واغتالت قوات الاحتلال أشرف نعالوة في كانون الاول/ديسمبر الماضي، ويتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قراراً اليوم الإثنين، بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة.
وقالت وكالة الرأي نقلا عن مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة على أن يؤجل القرار ليوم الـ13 من الشهر الجاري بشروط الحبس المنزلي وكفالة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.
واغتالت قوات الاحتلال أشرف نعالوة في كانون الاول/ديسمبر الماضي، ويتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
في سياق آخر، صادقت محكمة الاحتلال العليا، على قرار هدم منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، ببلدة كوبر غرب رام الله.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته عائلة الأسير عاصم البرغوثي ضد قرار هدم منزل الأسير، وقررت محكمة الاحتلال العليا هدم المنزل المكون من طابقين.
ويتهم الاحتلال الأسير عاصم بتنفيذ عمليتي إطلاق نار في "عوفرة" و"جفعات أساف"، وأسفرت العمليتان عن مقتل جنديين من جنود الاحتلال وإصابة عدد آخر من الجنود والمستوطنين.
وخلال محكمة سابقة للأسير عاصم، قال لزوجته: "إن هدّوا بيتك والله سأبني لك قصرًا، فلا تهني ولا تحزني وكوني صابرة، ولن أمكث طويلًا بالأسر إنما هي سنة وبضع شهور".
وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن العدو عن مطاردته لـ عاصم البرغوثي، ليصبح المطلوب رقم (1) في الضفة المحتلة، واستُخدمت جميع وسائل التكنولوجيا الصهيونية للوصول إليه بما في ذلك طائرات الاستطلاع.
واعتقل الأسير عاصم البرغوثي قبل شهر تقريبًا، عقب اقتحام قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله منفذ عمليتي "عوفرا، جفعات أساف" وأسفرتا عن مقتل جنديين بجيش الاحتلال وإصابات.
يذكر أن عاصم البرغوثي (33 عامًا) أسير محرر، قضى 11 سنة في سجون الاحتلال، وقد أُفرِجَ عنه في شهر نيسان/إبريل 2018، علمًا أن والده عمر البرغوثي أمضى 28 سنة في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، كما أن عمه نائل البرغوثي قد تم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"، ثم إعادة اعتقاله لاحقًا وإعادة حكمه السابق بالمؤبد.
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