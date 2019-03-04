دولي

فيديو: لحظة انهيار ثلجي ضخم على الطريق السريع في أميركا

فيديو: لحظة انهيار ثلجي ضخم على الطريق السريع في أميركا
رام الله - دنيا الوطن
تمكّن أحد السائقين من التقاط لحظة مرعبة لسلسلة انهيارات جليدية ضخمة على إحدى الطرق السريعة في ولاية كولورادو الأميركية.

وكان السائق براندون شيولو، يقود سيارته على الطريق السريع بين الولايات رقم "I-70"، بالقرب من فريسكو بولاية كولورادو، لحظة حدوث تلك الانهيارات المخيفة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأظهر المقطع المصور حدوث الانهيارات الثلجية من جبل كوبر، قبل أن بغطي الطريق ما بدا أنه غبار أبيض كثيف حجب الرؤية عن القادمين.

لكن متحدثا باسم وزارة النقل في ولاية كولورادو أوضح أن الانهيار كان عاديا ومن الأمور المعتادة، مشيرا إلى أنه رغم ظهور بعض السيارات في الفيديو، لم تقع خسائر بشرية.

وذكر موقع (إي بي سي نيوز) أن ذلك الانهيار كان قد حدث يوم السبت، وتبعه لاحقا انهيارات أخرى مما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت.

وكانت صحيفة (يو أس توداي) قد ذكرت مؤخرا أن عاصفة ثلجية أصابت حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أميركية، وهو ما نسبته حوالي 60 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد.


 

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