دولي

تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الأمريكي نفذ انتشارا تدريبيا لمنظومة دفاع صاروخي في إسرائيل للتمرن على الانتشار السريع وتعزيز القدرات الإسرائيلية.

وبحسب بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على (تليغرام): "تجري القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي "EUCOM" هذه الأيام نشرًا تدريبيًّا لمنظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في إسرائيل، كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم، بالإضافة لتقوية القدرات والتعاون مع منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي".

وتابع: "إن نشر منظومات الدفاع الأميركية في إسرائيل يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحمايتها".

وأضاف: "جيش الدفاع يعمل بالتعاون مع القوات الأميركية بهدف تعزيز التنسيق المتبادل والقدرات التشغيلية دفاعًا عن سماء إسرائيل، ويعتبر تمرين نشر المنظومات الأميركية فرصةً للتدرب على دمج منظومات الدفاع الأميركية المتطورة في قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية".

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