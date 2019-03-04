جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديدة حول عملية الدهس التي وقعت بالقرب من كفر نعمة بالضفة الغربية، والتي يقول الفلسطينييون، إنها عملية اعدام ميداني.







وقال جيش الاحتلال ، إن أحد المصابين في عملية الدهس قرب كفر نعمة، برتبة ضابط في الجيش الإسرائيلي وحالته لا زالت خطيرة وهناك إصابة ثانية لجندي بحالة طفيفة، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).







وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه قام بسحب السيارة التي نفذ بها شبان فلسطينيون عملية دهس فجر اليوم، مضيفاً أن منفذي الدهس ليسوا من سكان كفر نعمة.





ولفت إلى أن عملية الدهس، جاءت بعد حملة اعتقالات في القرية جرت الليلة، وخاض الجنود خلالها اشتباكات مع سكان وشبان من القرية والتي استمرت حتى ساعات الصباح.



رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "يسود اعتقاد أن خلية منظمة جاءت للقيام بالعملية هناك، وحاولت الهروب من المكان ولم تنجح"، على حد زعمه.