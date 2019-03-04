دولي

الخارجية الأمريكية تصدر بياناً حول دمج القنصلية الأمريكية بالقدس في السفارة

الخارجية الأمريكية تصدر بياناً حول دمج القنصلية الأمريكية بالقدس في السفارة
القنصلية الأمريكية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن القنصلية الأمريكية العامة في القدس ستندمج اليوم، في سفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة. 

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير الخارجية بومبيو في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018، عن ضم البعثتين والفريقين.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: سيكون ثمة استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية أثناء عملية الدمج وبعدها. وسنواصل ممارسة كافة المهام الدبلوماسية والقنصلية التي كانت تؤديها السفارة الأمريكية في القدس". 

وتابعت الوزارة: "سنشارك أيضا في مجموعة واسعة من عمليات إعداد التقارير والتواصل والبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية والتي ستعمل من موقعنا التاريخي الكائن على طريق أغرون في القدس". 

وأضافت: تقوم وزارة الخارجية وفرق العمل المشتركة بين الوكالات على الأرض بعمل استثنائي كل يوم لتمثيل الولايات المتحدة أمام جمهور متنوع ولنقل وجهات نظر الناس إلى واشنطن ومساعدة المواطنين الأمريكيين. وسيتم تعزيز هذا العمل الحيوي ليستمر بدون انقطاع فيما نشكل فريقا أكبر.

وتابعت الخارجية: كانت جهودنا العالمية لزيادة كفاءة وفعالية مشاركاتنا الدبلوماسية وعملياتنا الدافع وراء هذا القرار. ولا يشير ذلك إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة. وكما ذكر الرئيس، تواصل الولايات المتحدة عدم اعتماد أي موقف من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك مسألة الحدود. 

وأكدت الوزارة: "تخضع الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين. وما زالت الإدارة ملتزمة تمام الالتزام بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل يوفر مستقبلا أكثر إشراقا لإسرائيل والفلسطينيين".

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