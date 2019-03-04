شؤون فلسطينية

مواطن من غزة يناشد الرئيس لإنهاء معاناته

رام الله - دنيا الوطن
يعيش المواطن الغزي "امجد السقا"، أوضاع معيشية واقتصادية مأساوية وصعبة للغاية، هو وأسرته المكونة من 3 أشخاص، لا يكادون يجدون قوت يومهم، والأصعب من ذلك أنهم لم يجدون مأوى ليأويهم من البرد القارص.

ويأوي "السقا"، وأسرته منذ اربعة سنوات في غرفة واحدة في بيتٌ حماه المتصدع والمتأكل، تعود ملكيته لحماه "والد زوجة"، الذي طالبه بإخلاء الغرفة التي يسكنها في أقرب وقت، ليتسنى له تزويج ابنه فيها، الأمر الذي دفعه لمناشدة فخامة الرئيس "محمود عباس"، للعطف على حالته ومساعدته في إنهاء معاناته وأطفاله الصغر الرضع.

وفيما يلي نص المناشدة التي وصل دنيا الوطن نسخة منها:

أنا المواطن/ امجد محفوظ مصطفي السقا، من سكان مدينة خان يونس وسكانها، وأحمل هوية رقم (801446485).

سيدي الرئيس عطفاً أناشدك وأتقدم بخالص تحياتي واحترامي لفخامتكم على ما تبذله من جهد لأبناء شعبك المكلوم الصابر على الحياة الصعبة والمريرة، حيث أننا نعيش في ظل أوقات حرجة تعصف بنا في قطاع غزة.

سيدي الرئيس انني أسكن وزوجتي وأبنائي الثلاثة في غرفة واحدة ليست ملك لي، بل ملك لعمي والد زوجتي، والذي قام بإيوائي بها فترة اربعة سنوات دون مقابل بسبب عدم وجود منزل أو مكان أعيش به أنا وزوجتي وأبنائي، تحتوي على غرفة، واشارك انسبائي فيالمطبخ والحكام اكرمكم الله،  وأن هذه الغرفة لا تصلح للعيش الآدمي حيث أنها تحتاج إلى صيانة وترميم ولكن ومع ذلك فإن عمي الآن يريد هذه الغرفة لكي يتوسع بها لأحد أبناؤه، وأخبرني بأنه يريد مني أن أخلي الغرفة في أقرب وقت.

سيدي الرئيس، ان حياتنا صعبة للغاية وأنني لا أستطيع إستئجار منزل بسبب عدم إمكانية دفع أجرة السكن، خاصة وأنني عاطل عن العمل، وتقدمت بطلب مساعدة لوزارة التنمية الاجتماعية ولكنهم كاربوني بعمل تقرير طبي يفيد باني مريض سرطان او مرض مزمن.

أرجو منك سيدي الرئيس ولأنك خير من تقدر أبنائك من شعبك الصابر وألاب الحنون لنا وتأكيدا على الشرعية الفلسطينية والالتزام الوطني بمنظمة التحرير الفلسطينية، أتوجه إليكم كأب وقائد لشعبنا الصامد بضرورة التدخل المباشر واتخاذ إجراءاتكم وقراراتكم الموقرة لجهات الاختصاص لتوفير الحياة الملائمة لي ولأسرتي والعمل علي توفير سكن يأويني وأسرتي من حر الصيف الحارق وبرد الشتاء القارس حتى أتمكن وأسرتي من استكمال حياتي الاجتماعية في ظل تعرضنا لأصعب الظروف المعيشية والنفسية والصعاب والكوارث الحياتية ومازلت أواجه الصعاب بكل صبر وثبات وإيمان قاطع النظير بكم.

سيدي الرئيس أتوجه إليكم اليوم بأمل كبير وثقة بشخصكم الكريم للتدخل الفوري لإنهاء معاناة أسرة فلسطينية سوف تطرد وتقيم في الشوارع، دامت لأكثر من أربعة أعوام ومازلت أنتظر بأمل وصبر لوضع معالجة فورية من اجل ضمان المستقبل والعيش بكرامة إنسانية وهذا الأمر متروك بين يديكم فخامة الرئيس.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

أبنكم / امجد محفوظ مصطفي السقا

جوال: 0595543864

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