دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، كإطار وكيان جامع، والممثل العميق تاريخياً لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في ورشة عمل، حول الأحزاب السياسية الفلسطينية، عقدت في مدينة أريحا، بدعوة من طاقم شؤون المرأة، ومؤسسة (فريدريش ايبرت) الألمانية.

وتطرقت سلامة خلال كلمتها، لمرحلة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة، "على العمق القومي، الذي رافق عمل المنظمة والتوافق من كافة الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية حينها على رؤية المنظمة، مشددة على استقلالية ووحدانية القرار الفلسطيني في عمل وتوجه المنظمة.

وقالت سلامة: "نحن الآن 13 مليوناً، والمنظمة هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً، التي رسخت وبثت وعمقت الهوية الفلسطينيية للجميع، أينما تواجدوا".

وتطرقت سلامة إلى دور الشباب الفلسطيني الفاعل في النضالات الفلسطينية المختلفة، مؤكدة، "على أهمية دور الشباب في تغيير الرأي العام في أوروبا، تجاه قضيتنا الفلسطينية العادلة، وخلق صورة إيجابية لشعبنا، تمثلت بنشاط وحراك خاص بالاتحادات الشبابية، ساهمت في توجيه وتغيير الرأي العام نحو قضيتنا الوطنية، خاصة خلال الانتفاضة الأولى.

وشددت سلامة، "على أن التجربة والعمل الميداني، هو الأساس في خلق التغيير، وانخراط الجميع والتمثيل الفعلي للشباب والنساء في العمل الميداني المشترك؛ لإفشال المؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا الوطنية العادلة".

وأكدت على ضرورة وجود أحزاب سياسية متنوعة، ولكن ضمن نظام فلسطيني تمثله منظمة التحرير، والتي هي عنوان لشعبنا وقضيتنا، وعدم القبول بإجراء انتخابات بدون غزة والقدس وعلينا إيجاد طريقة؛ لتجديد الشرعية من خلال الانتخابات البرلمانية والوصول لطريقة من أجل التوافق؛ لإنهاء حقبة سوداء من تاريخ شعبنا، وهي الانقسام".

رام الله - دنيا الوطن