شؤون فلسطينية

مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه

مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه
رام الله - دنيا الوطن
بعد أن ضاقت به السبل جراء قطع راتبه و قوت أبناءه دخل محمود مطرية في اعتصام داخل السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم برفقة أبناءه لمطالبتهم بالتدخل لإرجاع راتبه الذي هو حق كفلته كل القوانين والقيم والمعتقدات الوطنية الفلسطينية.

 وقرر مطرية الذي أُبعد قسراً إلى مصر، ألا يبرح حرم السفارة إلا وراتبه قد عاد له ولأبنائه .

يذكر أن لديه ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ترافقه وقفته أمام سفارة فلسطين بالقاهرة،.


أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في &#34;كفر نعمة&#34;

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

مجدلاني يُثمن تصريحات لافروف بأن (صفقة القرن) تخالف القواعد القانونية الدولية

مجدلاني يُثمن تصريحات لافروف بأن (صفقة القرن) تخالف القواعد القانونية الدولية

قرار بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

قرار بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

منظمة التعاون الإسلامي تُصادق على إنشاء صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

منظمة التعاون الإسلامي تُصادق على إنشاء صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

أهالى &#34;حي السلام&#34; بخان يونس يناشدون أبو هولي حل مشكلة تسجيل أبنائهم

أهالى "حي السلام" بخان يونس يناشدون أبو هولي حل مشكلة تسجيل أبنائهم

محافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى الأقصى

محافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى الأقصى

غنيم يُعلن البدء بمشروع تزويد منطقة جورة عمرة بالمياه

غنيم يُعلن البدء بمشروع تزويد منطقة جورة عمرة بالمياه

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

دلال سلامة: منظمة التحرير هي الكيان الجامع والممثل والعميق تاريخياً

مجدلاني يُثمن تصريحات لافروف بأن (صفقة القرن) تخالف القواعد القانونية الدولية

مجدلاني يُثمن تصريحات لافروف بأن (صفقة القرن) تخالف القواعد القانونية الدولية

مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه

مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه

قرار بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

قرار بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة

منظمة التعاون الإسلامي تُصادق على إنشاء صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

منظمة التعاون الإسلامي تُصادق على إنشاء صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

أهالى &#34;حي السلام&#34; بخان يونس يناشدون أبو هولي حل مشكلة تسجيل أبنائهم

أهالى "حي السلام" بخان يونس يناشدون أبو هولي حل مشكلة تسجيل أبنائهم

محافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى الأقصى

محافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى الأقصى

غنيم يُعلن البدء بمشروع تزويد منطقة جورة عمرة بالمياه

غنيم يُعلن البدء بمشروع تزويد منطقة جورة عمرة بالمياه

منوعات

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بسبب &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;.. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

بسبب "فيديوهات خالد يوسف".. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

&#34;الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي&#34;.. هجوم &#34;شرس&#34; على سما المصري بسبب ما ارتدته

"الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي".. هجوم "شرس" على سما المصري بسبب ما ارتدته

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

عربي

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ&#34;احتلال&#34; الجزر الثلاث

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

السعودية توقف برنامج &#34;داود الشريان&#34;

السعودية توقف برنامج "داود الشريان"