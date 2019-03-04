مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه
رام الله - دنيا الوطن
بعد أن ضاقت به السبل جراء قطع راتبه و قوت أبناءه دخل محمود مطرية في اعتصام داخل السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم برفقة أبناءه لمطالبتهم بالتدخل لإرجاع راتبه الذي هو حق كفلته كل القوانين والقيم والمعتقدات الوطنية الفلسطينية.
يذكر أن لديه ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ترافقه وقفته أمام سفارة فلسطين بالقاهرة،.
بعد أن ضاقت به السبل جراء قطع راتبه و قوت أبناءه دخل محمود مطرية في اعتصام داخل السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم برفقة أبناءه لمطالبتهم بالتدخل لإرجاع راتبه الذي هو حق كفلته كل القوانين والقيم والمعتقدات الوطنية الفلسطينية.
وقرر مطرية الذي أُبعد قسراً إلى مصر، ألا يبرح حرم السفارة إلا وراتبه قد عاد له ولأبنائه .
يذكر أن لديه ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ترافقه وقفته أمام سفارة فلسطين بالقاهرة،.
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