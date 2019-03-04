مواطن فلسطيني يعتصم داخل السفارة الفلسطينية بمصر لاسترجاع راتبه





وقرر مطرية الذي أُبعد قسراً إلى مصر، ألا يبرح حرم السفارة إلا وراتبه قد عاد له ولأبنائه .



يذكر أن لديه ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ترافقه وقفته أمام سفارة فلسطين بالقاهرة،.









رام الله - دنيا الوطنبعد أن ضاقت به السبل جراء قطع راتبه و قوت أبناءه دخل محمود مطرية في اعتصام داخل السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم برفقة أبناءه لمطالبتهم بالتدخل لإرجاع راتبه الذي هو حق كفلته كل القوانين والقيم والمعتقدات الوطنية الفلسطينية.