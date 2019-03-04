قرار بالإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة





وجاء قرار الإفراج بشروط الحبس المنزلي وكفالة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.





واستشهد المواطن نعالوة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بعد نحو 60 يوماً من تنفيذه عملية في منطقة (بركان)، شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة، على أن يؤجل القرار ليوم الـ 13 من آذار/ مارس الجاري.