منظمة التعاون الإسلامي تُصادق على إنشاء صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين





ويرمي هذا الصندوق في الأساس إلى الحفاظ على خدمات (أونروا) المنقذة للحياة، وتعزيز وصولها إلى 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا، وسيُوجد مقر صندوق الوقفية في البنك الإسلامي للتنمية، وستعتمد (أونروا) عليه في تدعيم برامجها في مجال التنمية الإنسانية، والتي تحظى باعتراف دولي من حيث تأثيرها الطويل الأجل، ومساهمتها في تحقيق الكرامة والاستقرار في المنطقة.



وقال المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول: "يأتي هذا القرار من جانب قادة منظمة التعاون الإسلامي، وأعضائها في الوقت المناسب؛ ليقدم دلالة فريدة على التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين".





وأضاف: كم هو مهم لنا أن نكون قادرين على الركون إلى دعم مالي ثابت وخاضع للتنبؤ، على غرار الدعم الذي تعد به هذه الوقفية، حتى نتمكن من الحفاظ على جودة خدماتنا ونطاقها، وإنني أشعر بعظيم الامتنان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، وكذلك لرئيس البنك الإسلامي للتنمية على هذا الإنجاز المهم وعلى ثقتهم بنا".



وأضاف البيان: "حالما يتم تفعيل الوقفية، سيكون باستطاعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأفراد، أن يساهموا فيه من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وبالتالي يشاركون في استدامة برامج (أونروا) وفي ضمان توفر التمويل اللازم لتنفيذها.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بترحاب حار، قرار مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة التعاون الإسلامي، الصادر في 2 آذار/مارس 2019، والذي ينص على إنشاء وتشغيل صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين، حيث تمثل هذه الخطوة معلماً بارزاً في الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل الداعمة لـ (أونروا).وقال بيان لـ (إونروا): إن فكرة إنشاء صندوق وقفية، طرحت للمرة الأولى في تقرير صدر سنة 2017 عن الأمين العام للأمم المتحدة، وأعلن عنها في مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في اسطنبول في أيار/ مايو 2018.