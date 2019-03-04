أهالى "حي السلام" بخان يونس يناشدون أبو هولي حل مشكلة تسجيل أبنائهم



جاء ذلك اثناء زيارة وفد من لجنة حي السلام برئاسة السيد عطوة البيوك واعضاء مجلس ادارة الحى لمكتب اللجنة الشعبية للاجئين بخان يونس وكان في استقبالهم د. مازن ابوزيد رئيس اللجنة وكل من عرفات الفقعاوي ورأفت طومان وعلي صيام أعضاء اللجنة .



رحب ابو زيد بالوفد الزائر وابدى استعداده للتعاون مع الجميع من اجل المصلحة العامة وخدمة ابناء شعبنا في كل مكان وتحدث عن اهم ما تقدمه دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية لابناء شعبنا.

وتطرق عضو اللجنة الشعبية رأفت طومان في حديثه لتأسيس اللجان الشعبية والهدف منه .



بدوره ذكر السيد عطوة البيوك رئيس لجنة حى السلام ان الحى يسكنه اكثر من سبعة الاف نسمة على مساحة خمسة الاف دونم ويحتاج الحى لخدمات كثيرة غير متوفرة اهمها المدارس والطرق وتمنى على الدكتور احمد ابو هولي ان يساعدهم لايجاد حل لمشكلة تسجيل ابناءهم في مدارس الاونروا وبناء مدارس بالمنطقة لاستيعاب الطلاب .



فى نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم خان يونس على حسن الاستقبال وتفهمهم لمعاناة أبناء شعبنا .



وعد د. مازن ابو زيد رئيس اللجنة الشعبية الوفد الزائر بنقل مناشدتهم ومطالبهم للدكتور احمد ابو هولي والعمل على مساعدتهم وسبق ان قام الدكتور ابو هولى بحل اشكاليات مشابهة قبل ذلك .















رام الله - دنيا الوطن- أحمد عمرناشد أهالى حي السلام والمنارة بخان يونس الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين بمساعدتهم لايجاد حل لمشكلة تسجيل ابناءهم الطلاب بمدارس الاونروا كذلك ضروري بناء مدرسة في المنطقة نظرا لبعد المدارس عن مكان سكنهم مما يضطر الطلاب للمشى مسافات طويلة جدا للوصول لمدارسهم .