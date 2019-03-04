محافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا محافظ القدس، عدنان غيث، لشد الرحال إلى المسجد في ساعات ما قبل الظهر، التي تشهد اقتحامات المستوطنين، والرد على قرارات سلطات الاحتلال الجائرة، بحق مرجعيات دينية مقدسية، وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك.وأكد أن محاولات تفريغ المسجد من المواطنين والمصلين، تندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وتأتي في إطار عمليات التهويد المتواصلة والأسرلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام.وأشار إلى أن معركة الأقصى، لن تنته إلا برفع سلطات الاحتلال يدها عن كامل تراب وأروقة وأبنية المسجد الأقصى، والعودة إلى (الستاتيكو) المعمول به، والذي يؤكد أحقية دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فقط في إدارة هذا المكان المقدس، محذراً من محاولات أجهزة الاحتلال الأمنية والسياسية المختلفة الانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني، وأهالي مدينة القدس على وجه الخصوص عندما أفشوا مخططات السيطرة على المسجد الأقصى عبر مشروع البوابات والكاميرات التي وضعتها سلطات الاحتلال يوم 14 تموز/ يوليو من العام 2017.