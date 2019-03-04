الشيوخي: قانون مقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات يُجرم أي تعاون



وأكد أن وجود المستوطنات غير شرعي وغير قانوني، وأن أي مشاريع وأي تعاملات فلسطينية تجارية أو صناعية أو زراعية أو اقتصادية، مهما كان نوعها مع المستوطنين بشكل عام، هي تعاملات تتنافى مع قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات، وتتنافى مع كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وتتنافى مع حقوق الإنسان، وفيها اعتداء صارخ على سيادتنا الفلسطينية على أرضنا وشعبنا ومقدراتنا وثرواتنا.



واستنكر الشيوخي المحاولات والبرامج الإسرائيلية الاستيطانية المدعومة من الإدارة الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير ما يسمى بصفقة العصر، والهادفة إلى الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وعلى قيادة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أبو مازن، الثابت على الثوابت على طريق العودة والتحرير، ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، أن قانون مقاطعة وحظر بضائع وخدمات المستوطنات، يجرم أي تعاون وأي شراكات وأي مشاريع مشتركة مع المستوطن المجرم رامي ليفي في أي مكان من الأراضي المحتلة عام 1967 أراضي الدولة الفلسطينية.