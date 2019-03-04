الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لـ (يونيسف) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، المدير الإقليمي لـ (يونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري.وأطلع الحمد الله، كابالاري على الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة بحق الأطفال، داعياً المنظمة الأممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال، والإفراج عن المعتقلين منهم.وأشاد رئيس حكومة تسيير الأعمال بمنظمة (يونيسف) وعملها في فلسطين، مثمناً دعمها المستمر للأطفال، وتقديم الرعاية لهم، خاصة في مجال الصحة.وأكد الحمد الله على أهمية تعزيز التعاون مع كافة المنظمات الأممية لا سيما (يونيسف)، وتكثيف الأنشطة والبرامج التي تقدمها خاصة في قطاع غزة، والمناطق المسماة (ج) في الضفة.