الديمقراطية ترفض قرار (أونروا) عدم تسجيل الطلبة الجدد من غير اللاجئين بمدارسها

رام الله - دنيا الوطنأوضحت دائرة شؤون اللاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، عممت نشرة على مدراء مدارس (أونروا) تمنع تسجيل الطلبة الجدد من غير اللاجئين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، بدءاً من تاريخ 2/3/2019.وعبرت دائرة شؤون اللاجئين عن رفضها لهذا التعميم الصادر عن (أونروا) والذي يعد رضوخاً من إدارة الوكالة للضغوط الأميركية لإنهاء عمل (أونروا)، ويعمق التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.وأكدت الدائرة، أن تعميم (أونروا) يُعد خلافاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، بقبول تسجيل الطلاب من غير اللاجئين في مدارس (أونروا) في حال أن المدارس الحكومية تبعد عن مناطق سكناهم ما يزيد عن 2 كيلو متر، ويشكل ذهابهم للمدارس الحكومية البعيدة خطراً على حياتهم.وطالبت دائرة شؤون اللاجئين في الديمقراطية، دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث، بالعدول عن قرارها الجائر، وإعادة تعديل التعميم الصادر عنها، باستيعاب جميع الطلاب ودون تمييز بين لاجئ وغير لاجئ، كما دعت جماهير شعبنا وقواه السياسية لوقفة جادة لحماية المسيرة التعليمية، ووقف المساس بحقوق اللاجئين، وخاصة حقهم في التعليم تحت أي مبرر.