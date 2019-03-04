لمطالبته وقف التطبيع مع إسرائيل..السعودية تعترض على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب





وشارك في أعمال الدورة رؤساء 16 برلماناً، وممثلون عن بقية الدول، وسط ملفات عربية عالقة، وتوقعات متواضعة لنتائج هذه الدورة.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (الجزيرة) القطرية: إن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اعترض اليوم الاثنين، على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب، لمطالبته بوقف التطبيع مع إسرائيل.وأضافت القناة: أن رئيس مجلس الشورى السعودي، طالب بحذف التوصية بوقف التطبيع مع إسرائيل من البيان، معتبراً الدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل، من اختصاص السياسيين، وليس البرلمانيين، وفق ما نقلت القناة.وانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأحد، أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، والتي تحمل عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".