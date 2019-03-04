شؤون فلسطينية

الاحتلال يُقرر هدم منزل عاصم البرغوثي

الاحتلال يُقرر هدم منزل عاصم البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هدم منزل عاصم البرغوثي، منفذ عملية (جفعات آساف) نهاية عام 2018.

ووافقت محكمة الاحتلال العليا على قرار الهدم، بعدما رفض القضاة قبول التماس العائلة.

واعتقل الاحتلال الأسير البرغوثي قبل شهر تقريبًا، عقب اقتحام قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، بعد اتهامه بتنفيذ عمليتي (عوفرا وجفعات آساف) اللتين أسفرتا عن مقتل جنديين بجيش الاحتلال وإصابات.

يذكر، أن عاصم البرغوثي (33 عامًا) أسير محرر، قضى 11 سنة في سجون الاحتلال، وقد أُفرِجَ عنه في شهر نيسان/ أبريل 2018، علمًا أن والده عمر البرغوثي، أمضى 28 سنة في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، كما أن عمه نائل البرغوثي قد تم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"، ثم إعادة اعتقاله لاحقًا، وإعادة حكمه السابق بالمؤبد.

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