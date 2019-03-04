الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً للمقاومة وسط وجنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أقدم طائرات الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، على قصف عدة أهداف في قطاع غزة، وذلك بزعم ردها على إطلاق بالون مفخخ بمنطقة الغلاف.





واستهدف الطيران الإسرائيلي، ثلاث نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية في شرقي المغازي وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ونقطة شرق حي السناطي شرقي خانيونس.





من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن سلاح الجو قصف هدفاً في قطاع غزة رداً على إطلاق بالون مفخخ، والذي انفجر في أشكول دون وقوع إصابات.





إلى ذلك، قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.