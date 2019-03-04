هنية: دخلنا مع مصر للعمق الاستراتيجي وزيارتنا للقاهرة لن تكون عابرة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن زيارته لمصر جاءت في إطار التواصل مع دول الجوار وخصوصاً مصر.





وأضاف هنية، خلال لقائه بالصحفيين، الاثنين: "مدة الزيارة لمصر كانت طويلة، هذا وضع طبيعي، ونريد تثبيت أن زيارات الحركة لن تكون عابرة أو مؤقتة لأي دولة، خصوصاً مصر".





وأشار إلى أن العلاقة مع مصر تجاوزت النقاش، ودخلت إلى عمق استراتيجي، متابعاً: "طول الزيارة بسبب طبيعة الملفات التي ناقشناها مع المصريين".





وتابع: "تلقنيا وعداً من وزير المخابرات العامة عباس كامل، بإنهاء ملف المعتقلين، الذين أفرج عنهم قبل أيام، تطبيقاً للوعود السابقة، ومارسنا عملاً متصلاً للحركة داخل مصر مع شخصيات ومؤسسات لإرساء قواعد للحركة، وكل ما سبق هو سبب طول الزيارة، وليس كما أُشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".