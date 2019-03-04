شؤون فلسطينية

مشعشع: المجموعة الأوروبية أكبر متبرع لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي بوقف المساعدات

مشعشع: المجموعة الأوروبية أكبر متبرع لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي بوقف المساعدات
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع: إن العديد من الدول، زادت من تبرعاتها المقدمة لـ (أونروا) بعد عدم استجابتها للقرار الأمريكي بوقف المساعدات، ما شكل مفتاحاً جديداً لحشد متبرعين جدد.

وأكد مشعشع، أن الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية، زادوا تبرعاتها لـ (أونروا)، وأصبحت أكبر متبرع للوكالة، مشيراً إلى توقيع اتفاقية بين هذه المجموعة و(أونروا)، قبل عدة أيام بقيمة 82 مليون دولار، لافتاً كذلك إلى تبرع اليابان، بمبلغ 23 مليون دولار مؤخراً، مبيناً أن دولاً أخرى، أعطت مؤشرات، أنها ستسرع من مساعداتها، مضيفاً: "البوادر الأولى للعام 2019 مقبولة، لكننا نأمل بتشكيل شبكة أمان مالية، لتحقيق الثبات المالي متعدد السنوات، لتحقيق الثبات البرامجي".

وأشار مشعشع الى تبرعات قدمتها السعودية وقطر والكويت والإمارات بقيمة 200 مليون دولار العام الماضي، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على هذه الشراكات، وتعزيز شراكات جديدة، والدخول في اتفاقيات سنوية مع الدول المتبرعة، لإبقاء اللاجئين في منأى عن جو القلق والتوتر.

واعتبر مشعشع قرار منظمة التعاون الإسلامي، إنشاء صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين، إنجازاً مميزاً وغير مسبوق، وقال: "هذا الجهد أخذ وقتاً كبيراً، والآن أصبح حقيقة واقعة، فالوكالة تحصل على أموال من منظمة التعاون الإسلامي عبر هذه الوقفية"، مشيراً إلى اعتماد (أونروا) كمتلق لتبرعات الزكاة في المنظمة، وكلها تصب في المحاولات للحصول على بليون ومائتين مليون دولار.

وأضاف مشعشع: "في هذا الاجتماع المهم لمجلس وزراء الخارجية للمنظمة، تقدمت دولة أفغانستان التي عاشت حروباً وويلات، والتي تعاني من ظاهرة الفقر، بمبلغ مليون دولار، وهذا إنجاز يعكس عراقة هذا الشعب العظيم، ومدى التفاف العالم حول قضية اللاجئين، والحرص على تحصيل حقوقهم.

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