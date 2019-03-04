"ثوري فتح": سياسات إدارة ترامب في القدس تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة



وأكد أبو عيطة في تصريح صحفي لوكالة الأنبا الرسمية، أن نقل القنصلية الأمريكية إلى ما يسمى بالسفارة الأمريكية في القدس، ليس حرباً على الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يمثل عدواناً سافراً على الأمتين العربية والإسلامية، باعتبار القدس قبلة العرب والمسلمين الأولى، وقضيتهم المركزية.



وشدد على تمسك الشعب العربي الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية بالقدس الشرقية، عاصمة لدولة فلسطين، وستبقى العنوان الأبرز للصراع العربي- الإسرائيلي، حتى انتهاء الاحتلال لكافة أراضي دولة فلسطين، وفي مقدمتها المدينة المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، فايز أبو عيطة، إن سياسات وممارسات الإدارة الأميركية الحالية في القدس المحتلة، تُعد حرباً على الشعب الفلسطيني، وتنكراً لحقوقه ومقدساته، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة.