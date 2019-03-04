غرينبلات: تعليقات "عمر حلمي الغول" مثيرة للاشمئزاز













وكان الكاتب الفلسطيني عمر حلمي الغول، قد نشر مقالاً بعنوان "متلازمة الثرثرة الأميركية"، انتقد من خلاله تصريحات جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس ترامب حول (صفقة القرن)، واصفاً إياه بالثرثار دون ضوابط، والمتخلف سياسياً.

رام الله - دنيا الوطنوصف موفد الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، تعليقات للكاتب الفلسطيني عمر حلمي الغول بالمثيرة للاشمئزاز.وقال غرينبلات في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): إن تعليقات عمر حلمي الغول، مثيرة للاشمئزاز، وتدلل على التجاهل التام لكرامة كل حياة بشرية، مصطلحات مثل (mongoloid) و(retarded) ليس لها مكان في العالم المتحضر.وأكمل "الأشخاص الذين يعانون من متلازمة (داون) يستحقون أقصى درجات الاحترام والحب، عار عليك يا عمر!".في ذات السياق، هاجم ديفيد فريدمان، سفير واشنطن لدى إسرائيل، تعليقات الغول، معتبراً الأمر انتقاداً شديداً للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.وقال فريدمان: إنه يشعر بالاشمئزاز بعد وصف غرينبلات، بأنه مصاب بالتوحد، ويعاني من متلازمة (داون)، مضيفاً "لا أشعر بالاشمئزاز من أجل غرينبلات، الذي يتمتع ببشرة سميكة كافية، وإنما بسبب تجاهل قيمة كل كائن بشري.