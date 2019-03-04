الأوقاف والبنك الإسلامي العربي يبحثان استثمار أراضي الوقف

رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، مع نائب مدير عام البنك الإسلامي العربي، معاوية القواسمي، والوفد المرافق، اليوم الاثنين، آفاق التعاون المشترك، وخاصة في استثمار الأملاك الوقفية، في خطوة يراد منها تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص.وأكد أبو الرب حرص الأوقاف على تعزيز العلاقة بين القطاعين، مشيراً إلى أن الوزارة، تسير وفق خطة استراتيجية ممنهجة، تهدف إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها، بما يخدم المواطن في فلسطين.من جهته، أشاد القواسمي، بجهود وزارة الأوقاف المتعلقة بتنمية الأملاك الوقفية، وأهمية هذا الأمر في رعاية ودعم الفئة المحتاجة من أبناء شعبنا، داعياً إلى المزيد من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.