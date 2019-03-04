لجنة الانتخابات تفتتح ورشة تدريب للصحفيين





وسيشارك في الورش الثلاث تسعون صحفياً وصحفية من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيلي هذه الورشة الأولى في جامعة بيرزيت، ورشتان أخريان في كل من مدينتي غزة ونابلس خلال الشهر المقبل.



رام الله - دنيا الوطنافتتحت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، ورشة تدريب للصحفيين حول التغطية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وبتمويل من الحكومة النرويجية.وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة، خلال افتتاحه ورشة العمل، التي أقيمت في جامعة بيرزيت، بأن هذه الورشة، تهدف إلى تدريب الصحفيين، حول بعض القضايا المرتبطة بالانتخابات والإعلام، وهي تبين الأهمية التي توليها اللجنة للإعلام والصحفيين، كشريك أساسي للجنة الانتخابات.من جهتها، عبرت نبال ثوابتة، مديرة (مركز تطوير الإعلام) التابع لجامعة بيرزيت، عن ترحيبها بالعمل مع لجنة الانتخابات في مثل هذه الورش، التي تهدف إلى بناء قدرات الصحفيين في مجال التغطية الصحفية للانتخابات، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الورش للصحفيين، حول قضايا متخصصة كالانتخابات.يذكر، أن لجنة الانتخابات المركزية، تنوي تنظيم ثلاث ورش تدريبية مدة كل منها ثلاثة أيام، تتناول تدريباً نظرياً وعملياً حول تغطية الانتخابات بصورة مهنية وعادلة ومحايدة.