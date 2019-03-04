شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب هيثم علقم

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب هيثم علقم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، ظهر اليوم الاثنين، باستقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب هيثم باسم جمعة علقم (20 عاماً) من قرية صفا قضاء مدينة رام الله، والذي أصيب برصاص جيش الاحتلال، فجر هذا اليوم قرب قرية كفر نعمة غرب محافظة رام الله، وعلى إثرها تم نقله إلى إحدى المشافي الإسرائيلية.

وكان المعتقل علقم، قد أُصيب بعد إطلاق جنود الاحتلال النيران على سيارة، كان يستلقها مع شابين آخرين، حيث استشهد اثنان من الركاب، وهما أمير محمود دراج (20 عامًا) من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد عنقاوي (20 عامًا) من قرية بيت
سيرا، وأصيب علقم بجروح، وبعدها اختطف جيش الاحتلال جثماني الشهيدين، واعتقل المصاب علقم، زاعمًا أن الشبان حاولوا تنفيذ عملية دهس "على خلفية قومية".

وأضاف محامي الهيئة عجوة، أنه من المقرر، أن تُعقد جلسة تمديد توقيف للمصاب علقم، بعد غد الأربعاء في المحكمة العسكرية في عوفر، دون حضوره، نظراً لوضعه الصحي.

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