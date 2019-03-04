ادعيس: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال يوسف ادعيس، وزير الأوقاف، إن شهر شباط/ فبراير الماضي، شهد انتصاراً فلسطينياً آخر بالصلاة في مصلى باب الرحمة، وإبقاء أبوابه مفتوحة، وسطر المقدسيون الصامدون على أرضهم والمرابطون في مدينتهم، أروع أمثلة الفداء والدفاع عن أولى القبلتين، رغم جبروت الاحتلال وسياستة التهجيرية والترحيلية، والقهر والظلم والاعتقال والقتل، والاستيلاء على العقارات والممتلكات والأرض، مبيناً أن الاحتلال دنس واعتدى على المسجد الأقصى أكثر من 30 تدنيساً واقتحاماً من وزارء وعصابات مستوطنين، وطلاب معاهد تلمودية ومخابرات، وواصل حصاره له وسياسته الرامية لتقسيمه وسط حمايته لقطعان المستوطنين المقتحمين للمسجد بالفترتين.وفي الخليل، واصل الاحتلال تعديه ومنعه لرفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، الذي بلغ هذا الشهر 44 وقتاً، ومجمل الاعتداءات بلغت 127 اعتداء، شملت الأقصى والإبراهيمي والمساجد، والمقابر، واعتقالات وإبعادات.وشهد شهر شباط/ فبراير حرباً احتلالية شرسة على باب الرحمة وما يتبعه، وعلى المقدسيين ورجالات الدين وحملة اعتقالات وإبعادات طالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، ومدير دائرة الوعظ والإرشاد في دائرة الأوقاف بمدينة القدس المحتلة الشيخ رائد دعنا، وأكثر من 120 مقدسياً أبعدتهم عن المسجد الأقصى.وقال ادعيس: إن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة، مندداً بشدة بسياسة الاحتلال الرامية لاقتطاعه لصالح مشاريع استيطانية، وسياسة الإبعاد بحق مجلس الأوقاف وأبناء القدس.ومارس الاحتلال، خلال الشهر، أقصى درجات الإرهاب بحق المصليين والمرابطين وأهل القدس، وهاجمت قوات الاحتلال المصلين في ساحات المسجد الأقصى، وطلبة المدارس الشرعية، وأجبرتهم على الخروج من ساحات المسجد، وصعدت من ملاحقتها لكل من يتواجد بمنطقة باب الرحمة.ورصد التقرير، الذي تعده العلاقات العامة في وزارة الأوقاف، قيام الاحتلال بإطلاق ثلاث طائرات شراعية، حلقت فوق المسجد الأقصى المبارك، في تحد واستفزاز جديدين، وواصل الجانب العسكري والسياسي اقتحامهم للمسجد عبر قائد شرطة الاحتلال، ومجموعة من كبار ضباطه، ومذيعة تلفزيونية، وقيام ما يسمى وزير الزراعة، يتقدم مجموعة مستوطنين باقتحام الأقصى مرتين وقام بتصوير مصلى باب الرحمة، والحاخام المتطرف يهودا غليك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، وتجول ومن معه في المسجد، وصوّر منطقة باب الرحمة، واقتحم مستوطن مقبرة باب الرحمة، وخط شعارات على السور بعبارة "باب الرحمة مغلق"، إضافة إلى عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اقتحمت مصلى الرحمة، وشرعت بتصوير المصلين بداخله.وواصل الاحتلال حصاره للمسجد وللمصليين، وتأمينه لسوائب المستوطنين من اقتحامهم للمسجد وساحاته، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال، إضافة إلى الدعوات عبر غلاة التطرف ومنظمات الهيكل المزعوم لتكثييف الاقتحامات.وشهد شهر شباط/ فبراير، العديد من الاعتداءات على المساجد وشعارات معادية للعرب، وأخرى عنصرية على جدران مسجد بلدة دير دبوان شرقي مدينة، واقتحام مسجد جمال عبد الناصر من قبل مجموعة من المستعربين، الذين دنسوا المسجد ترافقهم مجموعة من الكلاب، وفي العيسوية بعد محاولتها اقتحام مسجد الأربعين، قوات الاحتلال اعتلت سطحه قبيل صلاة الجمعة، لمصادرة صورة شهيد الحركة الأسيرة والعلم الفلسطيني الذي عُلق على جدرانه، وشعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين والمركبات ومسجد البلدة في اسكاكا.ورصد التقرير قيام ما تسمى بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتعليق يافطات في محيط مقبرة مأمن الله الإسلامية للإعلان عن مخططها بشق شارع داخل المقبرة، وذلك في إطار حملتها المحمومة للسيطرة التامة على المقبرة، واقتلاعها كما يحصل بمقبرة باب الرحمة.وفي الخليل، وفي الذكرى الأليمة للمجزرة الرهيبة التي لحقت بالمصلين بداخله، ما زال الاحتلال يمعن في تهويد المكان والزحف المتواصل للسيطرة عليه، وشهد هذا الشهر قيام الاحتلال بمنع الأذان لـ 44 وقتا، ومستوطنون متواجدون في القسم المغتصب من المسجد الإبراهيمي، اعتدوا على صلاحيات موظفي الحرم، وقاموا بتركيب جبة حجر، وخلع لبلاط قديم أمام اليوسفية في الساحات الخارجية، واعتدت قوات الاحتلال بقوة على مسيرة الذكرى الأليمة لمجزرة الإبراهيمي.وفي نابلس أمنت قوات الاحتلال الإسرائيلي باكثر من عشرين آلية عسكرية، عدداً من الحافلات التابعة للمستوطنين لاقتحام قبر يوسف قرب مخيم بلاطة، وقاموا بأداء الصلوات الدينية والطقوس التلموية.