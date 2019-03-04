شؤون فلسطينية

حماس: عوّدتنا المقاومة في الضفة على أن يكون الرد بحجم الجريمة

حماس: عوّدتنا المقاومة في الضفة على أن يكون الرد بحجم الجريمة
حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة حماس على عملية الدهس، التي نفذها فلسطينيون اليوم الاثنين، قرب بلدة كفر نعمة، غرب رام الله.

وقالت الحركة في بيان لها: إن "ارتقاء شهيدين وإصابة ثالث  بجراح في جريمة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال غرب رام الله، يؤكد العقلية الإجرامية التي تتعامل بها قوات الاحتلال مع أهلنا في الضفة".

وأضافت: "أن خيار دحر الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة لا تراجع عنه؛ من أجل الحفاظ على أمن ومستقبل أبناء شعبنا، وقد عودتنا المقاومة في الضفة على أن يكون الرد بحجم الجريمة، وإننا اليوم أمام خيار مفتوح للرد على جرائم الاحتلال بكل ما يملكه شعبنا".

وتابع البيان: "نعزي عائلات الشهداء الأبطال: أمير محمود جمعة دراج، ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي، اللذين كان لهما باع في مقارعة جنود الاحتلال ودورياته، وندعو أبناء شعبنا إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع جثامين الشهداء؛ للتعبير عن رفض إجرام الاحتلال واستباحة دماء أبناء شعبنا".

وقالت حركة حماس: إن "حالة التغول التي تمارسها حكومة وجيش الاحتلال في الضفة، من استباحة دماء المواطنين، وعمليات قمع الأسرى، وحصار المسجد الأقصى، وإبعاد المرابطين عنه بالعشرات، يتطلب وقفة وطنية عاجلة يكون عنوانها وحدة وطنية على أساس المقاومة ودفع العدوان، ووقف السلطة للتنسيق الأمني بشكل كامل وشامل، وإطلاق المقاومة بأشكالها كافة في كل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة".

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