فتح: الرئيس يواصل جهوده الدبلوماسية لإحباط (صفقة القرن) وفلسطين ليست للبيع

قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إن الرئيس محمود عباس، يواصل جهود الدبلوماسية لإحباط (صفقة القرن)، لافتاً إلى أن حركته ترفع (لا) كبيرة في وجه أعتى قوة ظالمة في العالم، وتقود ضمير العالم في وجه الصلف والبطش الأمريكيين، وتواصل معركتها على كل الجبهات؛ لتحصين حقوق شعبنا وحمايتها وإنجازها.







وأوضح أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جولات الرئيس عباس المتواصلة للدول المخالفة تأتي ضمن "دبلوماسية المواجهة" التي تخضوها القيادة الفلسطينية.





وأضاف أبو سيف: "الدعم العربي لقضيتنا الوطنية مهم في تعزيز صمود شعبنا، وتمكين القضية في المؤسسات الدولية، والرئيس عباس يقود دبلوماسية عربية على كافة الأصعدة من أجل محاصرة (صفقة القرن) وإفشال المؤامرات التصفوية، التي تستهدف قضيتنا الوطنية".







وتابع: "القيادة تقاتل على كل الجبهات في وجه مخططات ترامب، وهي تحقق نجاحات كبيرة، أمريكا باتت معزولة بسبب مواقفها المنحازة والظالمة".







وأشار أبو سيف، إلى أن التضامن العربي مهم للإجهاز النهائي على (صفقة القرن) ولإحباط أحلام ترامب ومخططاته، وأن زيارات الرئيس للدول المختلفة، وجولته الأخيرة تأتي استكمالاً لجهوده الحثيثة من أجل تعزيز التضامن العربي، وتكوين جبهة عربية موحدة لمواجهة المخططات الأمريكية.







واستطرد: "فلسطين لم تكن يوماً للبيع، وهي ليست اليوم في مزادات البيع، وزعيمها وشعبها قادرون على مواصلة الكفاح حتى تفشل المؤامرة، وفي ذلك لابد دائماً من التأكيد على العمق العربي للقضية، والكفاح الفلسطيني، والبعد الإنساني لنضالنا التحرري".

رام الله - دنيا الوطن