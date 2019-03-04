دولي

نتنياهو يُعلّق على عملية الدهس قرب كفر نعمة غرب رام الله

نتنياهو يُعلّق على عملية الدهس قرب كفر نعمة غرب رام الله
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على عملية الدهس، التي نفذها فلسطينيون قرب بلدة كفر نعمة، غرب مدينة رام الله.

وقال في تغريدة عبر موقع (تويتر): "نرسل أمنيات الشفاء العاجل للضابط الجريح"، موعزاً بتسريع هدم منازل منفذي العمليات في إطار القيود التي فرضتها المؤسسة القضائية، وفق ادعائه. 

وأضاف، أن الجنود تحركوا بسرعة اليوم، وقتلوا منفذي العملية الذين حاولوا دهسهم، مجدداً أنه سيفعل كل شيء بغية تسريع هدم منازل منفذي العمليات، بمن فيهم قاتل الإسرائيلية أوري أنسباخير.

وأدت العملية إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة ثالث، فيما أصيب ضابط بجراح خطيرة وجندي بشكل طفيف، وذلك قرب كفر نعمة، غرب رام الله.

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