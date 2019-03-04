والدة شاؤول أورون: أريد ابني حياً أو ميتاً

رام الله - دنيا الوطن

قال والد الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، شاؤول أورون، إنها تريد ابنها حيًا أو ميتًا، خاصةً وأنها تعاني من مرض السرطان، وتصارع الزمن في ظل تدهور حالتها الصحية.







وقالت زهافا شاؤول، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه ليس لديها الوقت الكافي لمعرفة مصير ابنها، وأنها تريد أن تعرف أين هو، وإن كان حيًا أو ميتًا.



واتهمت المسؤولين الإسرائيليين، وخاصةً بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بعدم التحرّك جديًا من أجل إعادة ابنها، مضيفةً: "أريد ابني بجانبي، إن كان على قيد الحياة لاحتضنه، وإن كان ميتًا فليكن قبره قريبًا مني".وأضافت: "قبل أسبوعين فقدت الوعي، وصحتي ليست جيدة، أربع سنوات ونصف، لم يحرك أحد ساكنًا، لا أحد يريد التعهد بعودة ابني"، مرجحةً ألا ينجح بيني غانتس، الذي كان رئيسًا للأركان حين أسر ابنها، في إعادته، معتبرةً أنه غير مؤهل ليكون رئيسًا للوزراء.