عدوان: يجب تفعيل المقاومة في الضفة رداً على إجرام الاحتلال



واعتبر عدوان، أن هذه الجرائم التي تُمارس يومياً ضد شعبنا، تستوجب الإدانة الدولية من مختلف أحرار العالم، داعياً لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة على أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة (حماس) عاطف عدوان، لتفعيل المقاومة في الضفة، رداً على إجرام الاحتلال، والذي كان آخره اغتيال شابين فلسطينيين غرب رام الله، من خلال المزيد من عمليات المقاومة، ضد قوات الاحتلال.وقال عدوان في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة اليوم: "إن جريمة اغتيال الاحتلال لشابين قرب قرية كفر نعمة، هو إجرام إسرائيلي، ودليل واضح علي تنكر الاحتلال لكل القوانين والمواثيق الدولية".وأضاف عدوان: "إن الاحتلال الإسرائيلي، يتعامل بقوة النار مع المدنيين العزل؛ ليزيد من جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".