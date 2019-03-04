شؤون فلسطينية

الصالحي: عزل حماس والجهاد غير مطروح ومواقف الأخيرة غير مفهومة

الصالحي: عزل حماس والجهاد غير مطروح ومواقف الأخيرة غير مفهومة
بسام الصالحي
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي: إن قضية عزل حركتي حماس والجهاد الإسلامي فصائلياً غير مطروحة.

وأضاف الصالحي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن مواقف الجهاد الإسلامي الأخيرة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية غير مفهومة، مضيفاً: "عزل القوى ليس المخرج من الحالة الراهنة".

واستدرك الصالحي: "لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك رسالة صادقة وواضحة سواء للجهاد أو غيرها أن موضوع منظمة التحرير ليس كأي قضية عادية في الساحة الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يكون هناك استدراك للموقف الذي اتخذته".

وأوضح الصالحي، أن تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني أمر حاسم، وأنه من المحظور وجود أي تلاعب بهذا التمثيل فهي كينونة الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن أي تباينات، متابعاً: "من تُمثل المنظمة خطراً عليه فهذا يعتبر هدف إسرائيلي، أفشلناه بوحدة الشعب الفلسطيني، ومن المحظور التلاعب بهذا الشأن".

وأشار الصالحي، إلى أن ما جرى في موسكو من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بشكل خاص، بالنسبة للفصائل الفلسطينية غير معتاد، مستطرداً: "موقف الجهاد رغم تحفظها على بعض القضايا إلا أنها كانت تتعامل معها بمسؤولية أعلى مما فعلته مؤخراً".

وأكمل: "استغربنا هذا السلوك، علماً أن الجهاد كانت لها نفس المواقف، وكانت تغلب النطاق العام للموقف على تحفظاتها، لذا يجب أن يكون هناك مراجعة وعودة من حركة حماس والقوى الأخرى التي لم توقع على بيان موسكو من أجل التوقيع على البيان المتوافق عليه تقديراً للدور الروسي، الذي يقوم أساساً على هذا البيان".

ووجه الصالحي، دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل التي لم توقع على بيان موسكو بأن تتراجع عن قرارها وتوقع على البيان.

وقال الصالحي، إن التباينات بين الفصائل الفلسطينية أخذت في موسكو منحنى أكثر خطورة، لأنها مست موضوع منظمة التحرير والمعالجة هي بالجهد الجماعي من أجل عدم استخدام أي مواقف لأي طرف من الأطراف من أجل إضعاف منظمة التحرير.

وفيما يتعلق بحكومة منظمة التحرير، قال الصالحي: إن حزبه لم يناقش مع قيادة فتح أي أسماء لرئاسة الوزارة، وأن كل ما جرى بحثه هو المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمه، مضيفاً: "أبلغنا الإحوة في فتح، أن موضوع الحكومة جزء من قضية أشمل، وبالتالي نحن نبحث في هذا الأمر، ونحتاج لمعالجة أشمل".

وأضاف: "اتفقنا على استكمال التشاور بما في ذلك موضوع الحكومة"، مشدداً على ضرورة تطبيق كل قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشكل شامل وكامل.

وتابع: "تطبيق تلك القرارات أمر متفق عليه، وفي حال وجود أي مقترحات أو آليات للتنفيذ سيشترك بها الكل الوطني، وهناك مسؤولية جماعية لمواجهة السياسة الاسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا".

وأكمل: "الموقف المعلن عنه برفض استلام أموال المقاصة، جزء من المواقف التي ستتخذ ضد السياسة الإسرائيلية، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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