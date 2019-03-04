شؤون فلسطينية

صحيفة: إيران تُعيد دعمها المالي لحركة حماس

صحيفة: إيران تُعيد دعمها المالي لحركة حماس
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في زيارة سابقة لإيران
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن مصادر فلسطينية وصفتها بـ "مطلعة" قولها: إنّ إيران أعادت دعمها المالي لحركة حماس، بعد أن طرأ في الآونة الأخيرة تحسّن على العلاقات بين الجانبين، وخاصةً بعد لقاءات جمعت قيادات في الحركة مع مسؤولين إيرانيين، خلال زيارات أخيرة شهدتها طهران وبيروت.

ووفق المصادر، فإنه بات في شبه المؤكد استئناف إيران تقديم دعمها للحركة بمبلغ مبدئي يصل إلى 15 مليون دولار سنويًا، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ، ربما يتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الاتصالات بين طهران وقيادة حماس أصبحت دافئة، وأنّ اللقاءات تعقد في بيروت وطهران، وفق ما نقلت الصحيفة.

وأشارت إلى أن هذا التحسُّن شمل تخصيص إيران لمبلغ مالي آخر لدعم أهالي شهداء وجرحى مسيرات العودة، وكسر الحصار التي يشهدها قطاع غزة منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي.

وقالت مصادر أخرى مقربة من الحركة: إنه حتى هذه اللحظة لم يتم نقل أي أموال للحركة، مرجحةً أن تعود العلاقة إلى طبيعتها بشكل أكبر، وأن يتم استئناف الدعم المادي مجددًا.

وزار القادة في حماس، محمود الزهار، وإسماعيل رضوان، وأسامة حمدان، ومحمد نصر، وعزت الرشق، وقيادات أخرى، مؤخراً طهران في عدة مناسبات مختلفة، شهدتها البلاد مؤخرًا.

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