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الجزيرة: "خاشقجي" وضِع بداخل فرن وتم إحراق جثته في منزل القنصل السعودي

الجزيرة: "خاشقجي" وضِع بداخل فرن وتم إحراق جثته في منزل القنصل السعودي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (الجزيرة) القطرية، تحقيقًا صحفيًا، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول، 

وقالت الجزيرة في تحقيقها: إن البحث الجنائي التركي عثر على آثار دماء خاشقجي على جدران مكتب القنصل السعودي، رغم طلائها، كما كشف تفاصيل عن استخدام فرن داخل منزل القنصل السعودي باسطنبول، حرقت فيه أجزاء جثة خاشقجي.

ونشر التحقيق، شهادة العامل الذي بنى الفرن بمواصفات محددة بطلب مباشر من القنصل السعودي، وقال العامل: إن الفرن يتحمل حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية، ومهيأ لصهر معادن، ويعمل بالغاز.

وجاء في تحقيق (الجزيرة): إن السلطات التركية، رصدت اشتعال الفرن على مدار ثلاثة أيام بعد إدخال أجزاء الجثة في حقائب، فيما أول اتصال بعد اختفاء خاشقجي، تم بين مدير المخابرات التركية، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقالت القناة القطرية، إن بن سلمان، لم يستجب لمطلب مدير المخابرات التركية، بالكشف عن مصير خاشقجي، حيث اعتبر مطالبة مدير المخابرات التركية بكشف الحقيقة تهديداً غير مقبول.

 

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