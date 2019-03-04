الاحتلال يقتحم منزل وزير شؤون القدس ويسلمه أمر استدعاء للتحقيق









وكانت قوات الاحتلال، أصدرت قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بحق عدد من المسؤولين أبرزهم، رئيس دائرة الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب، ونائبه ناجح بكيرات، بالإضافة إلى أمين سر حركة فتح في القدس، ناصر قوس.