الاحتلال يقتحم منزل وزير شؤون القدس ويسلمه أمر استدعاء للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزل وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، وسلمته أمر استدعاء للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزل وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، وسلمته أمر استدعاء للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت قوات الاحتلال، أصدرت قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بحق عدد من المسؤولين أبرزهم، رئيس دائرة الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب، ونائبه ناجح بكيرات، بالإضافة إلى أمين سر حركة فتح في القدس، ناصر قوس.
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