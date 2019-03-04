شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الصحفي "حازم ناصر"

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الصحفي "حازم ناصر"
حازم ناصر
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقال جهاز المخابرات العامة، المصور الصحفي في (فضائية النجاح) حازم ناصر من منزله الليلة الماضية، والذي جاء عقب "سلسلة استدعاءات ومضايقات خلال الأسابيع الماضية".

واعتبرت النقابة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن اعتقال ناصر، يندرج في إطار تقييد حرية العمل الصحفي، وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه كان قد استدعي عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، وخضع للتحقيق دون ثبوت ارتكابه أية مخالفة.

واعتبرت النقابة، أنه ورغم انخفاض مستوى الانتهاكات الداخلية في الضفة الغربية، خلال الأشهر الماضية، وهو ما تثمنه النقابة وتنظر له بارتياح، إلا أن الأجهزة الأمنية لا زالت تمارس ضغوطاً على بعض الصحفيين من وقت لآخر، وهو ما ترفضه النقابة باعتباره انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، وتدعو إلى وقفه تماماً.

وشددت نقابة الصحفيين، على أن مستشارها القانوني، يتابع قضية الزميل ناصر قانونياً، وإن الأمانة العامة، تبذل كل جهودها لتأمين الإفراج عنه، وعودته لعمله وأسرته.

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