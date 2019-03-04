الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث











رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن طهران "تحرج نفسها باحتلالها الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى".وقال قرقاش عبر حسابه على موقع (تويتر): "طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي، لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلمياً وعبر الحوار والتحكيم".وأشار قرقاش، إلى أن "قضية الجزر المحتلة، مثال واضح على أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال".كما اعتبر أن "رفض إيران دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية، يضعها في خانة حرجة"، مشيراً إلى أن "تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في الخليج العربي".