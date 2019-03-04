آمال حمد تعلن عن برنامج فعاليات الثامن من آذار





وأكدت حمد، أن فعالية الثامن من آذار هذا العام، تأتي في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات تصفوية، والهجمة التي تتعرض لها منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الرئيس أبو مازن، مما يحمل المرأة الفلسطينية المزيد من المسؤولية في مواجهة هذه التحديات.





وشددت حمد على أن منظمة التحرير، تستمد شرعيتها من دماء الشعب الفلسطيني، الذي ضحى كي تبقى منطمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.





وأضافت حمد، بناء على المسؤولية الوطنية، جاءت فعالية هذا العام تحت شعار "نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نعم لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.. نعم لحق العودة وتقرير المصير.. معاً لإنهاء الاحتلال.. لا للمشاريع التصفوية.. لا للتطبيع مع الاحتلال.. ومعاً لإنهاء الانقسام.





وأشارت حمد إلى أن المرأة الفلسطينية، هي التي تحمل القضية والوطن، وتربي النصف الآخر على حب هذا الوطن، معلنة خلال الاجتماع النهائي عن الاتفاق مع الأطر والمؤسسات والمراكز النسوية على برنامج الفعاليات، الذي سبقه سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة السابقة.





وفي الختام، أعلنت حمد، أن برنامج فعاليات الخاصة بالثامن من آذار، سيتم افتتاحه بإطلاق حملة تغريد يوم الثلاثاء 5/3 الساعة 11 صباحاً تحمل وسم # لا- للاحتلال، وذلك في مقر الاتحاد في مدينة غزة، والفعالية المركزية يوم الأربعاء 6/3، والتي تنطلق بمسيرة مركزية من مفترق السرايا حتى ميدان الجندي المجهول الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وسيتم اختتام الفعاليات من خلال إقامة جدارية، وذلك يوم 10/3 الساعة 11 بمقر جامعة الأقصى في مدينة غزة.





وطالبت حمد أبناء شعبنا الفلسطيني بالمشاركة في هذه الفعاليات التي لن تقتصر على المرأة وحدها، معتبرة أن هذه الفعاليات، ركن أساسي في مواجهة المؤامرات، التي تستهدف القضية الوطنية برمتها.









رام الله - دنيا الوطنعقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، برئاسة الدكتورة آمال حمد، اجتماعاً مع الأطر والمراكز والمؤسسات؛ لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بفعاليات اليوم العالمي للمرأة، وذلك بمقر الاتحاد في مدينة غزة.