الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

رام الله - دنيا الوطندارت مواجهات، بين قوات يمنية وجماعة الحوثي، في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غرب السعودية.وقال المركز الإعلامي لجماعة الحوثي، على موقع (تويتر): إن قوات تابعة للجيش اليمني، نفذت زحفين واسعين من مسارين باتجاه مواقع للجماعة قبالة جبل قيس في جيزان بمساندة طيران التحالف.وأضاف أن الحوثيين، صدوا زحفي القوات اليمنية، عقب مواجهات استمرت 8 ساعات، وأوقعوا أعداداً من القتلى والجرحى في صفوفها، وأعطبوا آلية عسكرية تابعة لها.إلى ذلك، أعطب الحوثيون، آلية عسكرية سعودية بسلاح مناسب في موقع المعريضة بجيزان، وفق وكالة (سبوتنيك).وفي نجران، أفاد مركز إعلام الحوثي، بمقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين خلال إحباط مقاتلي الجماعة زحفين للجيش اليمني على الطلعة، استمرا أكثر من 6 ساعات بمشاركة الطيران الحربي للتحالف ومروحياته الأباتشي، دون تحقيق أي تقدم ميداني.وأشار المركز، إلى إعطاب مدرعة للجيش السعودي بعبوة ناسفة قبالة السديس في نجران، ومقتل وإصابة طاقمها.