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السعودية توقف برنامج "داود الشريان"

السعودية توقف برنامج "داود الشريان"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن السلطات أوقفت برنامجاً يقدمه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، وتبثه قناة (SBC) الرسمية.

وقالت صحيفة (عكاظ): إن إيقاف البرنامج يأتي بعد أسبوعين فقط من بدء بثه، وعرض ست حلقات منه.

إلا أن الحلقات الست التي بثها الشريان، فجرت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، تناول في إحداها قضية "هروب الفتيات"، واستضاف إحدى الفتيات اللاتي لجأن إلى الخارج.

فيما تطرق الشريان في بعض حلقات البرنامج، إلى "الأحياء الشعبية"، و"مدارس قيادة السيارات النسائية".

وقال ناشطون: إن الشريان يحاول إظهار سلبيات المجتمع السعودي، رغم تقمصه شخصية "المتعصب للسعوديين".

وعرض الشريان في إحدى حلقاته، أصنافاً من المخدرات، قائلاً: إنها تباع في الأحياء الشعبية كأنها "خبز".

وأثار قرار إيقاف الشريان جدلاً واسعاً، إلا أن غالبية المغردين أيدوا القرار، معتبرين أن الإعلامي، والمسؤول عن التلفزيون، "أساء للدولة كثيراً".

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